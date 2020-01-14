Главные риски размещения дата-центров в северных регионах России связаны с возможным недостатком пропускных способностей интернет-каналов, рассказал «Известиям» член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, сооснователь Moscow Digital School Борис Едидин.

Ранее 14 января депутат Госдумы Антон Горелкин предложил построить крупные международные центры обработки данных (ЦОД) на севере страны. По мнению парламентария, такое размещение позволит серьезно сэкономить на охлаждающем оборудовании, пишет ТАСС.

Определяя целесообразность строительства ЦОД, необходимо выяснить, готова ли для этого инфраструктура, полагает Едидин.

«Если инфраструктуру необходимо построить, то изначальная экономика проектов и заявленная экономия от строительства в малодоступных местах будет не столь очевидна. Другая проблема связана с наличием на местах профессиональных кадров», — сказал эксперт.

С другой стороны, более низкие среднегодовые температуры северных регионов действительно позволят сэкономить на обслуживании дата-центров.

«Работа серверов связана с необходимостью поддержания температурного режима в помещениях, где размещено оборудование», — отметил Едидин.

По оценкам экспертов, до 40% стоимости содержания центров обработки данных приходится на охлаждение.

В пользу идеи «выслать» дата-центры на север говорит тот факт, что их отдаленность от центральной части России некритично повлияет на стоимость трафика при условии достаточно емких каналов, заключил юрист.

В Минкомсвязи РФ 14 января заявили, что инициатива депутата Антона Горелкина о строительстве крупных международных центров обработки данных в северных регионах России заслуживает внимания, пишет ТАСС.

В октябре 2019 года сообщалось, что крупнейшие операторы связи России возможно запустят в 2020 году приложение, которое позволит узнавать о проблемах с интернетом, не дожидаясь звонка от недовольного пользователя. Предположительно, это позволит оперативнее устранять сбои в работе домашнего интернета.