Ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук в целом положительно оценил идею запретить шуметь в России днем в многоквартирных домах. Однако сперва он призвал законодателей разработать механизм отслеживания и доказывания нарушения.

Ранее 13 февраля стало известно, что в России хотят запретить проводить ремонт в многоквартирных домах с 13 до 15 часов, с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники. Норма будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад.

Физическим лицам, нарушившим закон, будет грозить предупреждение или административный штраф от 500 рублей до 3 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 20 тыс. рублей до 40 тыс. Соответствующую поправку в проект КоАП в ближайшее время направят в Минюст.

«Необходимо облегчить возможность доказывать нарушение тишины. По практике, суды не принимают снятые на телефон свидетельства соседского шума. Я бы предложил использовать показания двух-трех соседей, которым не давали спать. Не может быть такого, чтобы шум слышал только один человек. Всегда слышит кто-нибудь еще», — добавил эксперт.

Он отметил, что некоторые субъекты федерации такие законы о тишине уже ввели, в том числе и Москва. По его словам, они работают с трудом. В том числе потому что полиция неохотно реагирует на вызовы из-за нарушения тишины.

«Когда полиция приезжает на вызов, нарушители тут же перестают шуметь. Но как только полицейские уезжают, шуметь продолжают, людям не дают спать и отдохнуть», — заключил специалист.

Ранее, 3 февраля, в Госдуме предложили увеличить штраф за шум по ночам до 150 тыс. рублей. Вместе с тем в целесообразности этой идеи усомнился адвокат Тимур Маршани. Он заявил, что штрафы за подобные нарушения — весьма действенная мера, но зафиксировать шум по всем правилам зачастую сложно.

В то же время адвокат Елена Пономарева в беседе с «Известиями» назвала ужесточение наказания для шумных соседей излишней мерой. Она считает, что существующих возможностей бороться с этой проблемой на местном уровне вполне хватает.