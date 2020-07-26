Телефонный разговор между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не привнесет кардинальных изменений в политику в отношении урегулирования в Донбассе, но Украине необходимо проявлять хотя бы какую-то инициативу, считает российский политолог Андрей Суздальцев.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны. Стороны обсудили выполнение договоренностей «нормандской четверки», которые были достигнуты на саммите в Париже в декабре 2019 года, и условия, необходимые для проведения следующего саммита в Берлине. Также обсуждалось разминирование территорий в Донбассе и открытие новых КПП на линии разграничения. Оба лидера позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня в Донбассе.

По словам эксперта, Киев за последний месяц активизировал свою деятельность по минским соглашениям. «Президент Зеленский и его окружение рассчитывают на удачное проведение будущего саммита «нормандской четвёрки», — сказал Суздальцев Mpravda.com.

«Понятно что политику в отношении Донбасса в большей степени контролирует госдепартамент США. Но здесь Украине тоже необходимо проявлять инициативу хоть какую-то. Как-то себя держать на уровне субъекта политики в отношении Евросоюза. В этом плане, конечно, такого рода консультации на уровне президентов не привносят чего-то нового, потому что обычно повторяются старые тезисы, которые надо выполнять», — считает эксперт.

Тем не менее, подчеркнул политолог, учитывая, что минские соглашения являются документом международного права, такие контакты полезны.

«Они демонстрируют, что вопрос конфликта остается в центре внимания Москвы и Киева. Это полезно и Москве, и Киеву. Это создаёт такую почву для переговоров, а это всегда лучше, чем почва для войны», — добавил Суздальцев.

На первом за три года саммите «нормандского формата», прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате», было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.