Дело до прямых столкновений турецких и египетских военнослужащих в Ливии, по всей видимости, не дойдет, заявил Mpravda.com живущий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.

В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявлял, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, «красной чертой» для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.

«Не думаю, что дело дойдет до прямых столкновений между Турцией и Египтом в Ливии, ни одна из сторон не пойдет на риск углубления конфликта. Хотя можно говорить о готовности Египта расширить поставки вооружения, инициативы по привлечению племен к сдерживанию сил Правительства национального согласия», — сказал Ахметов.

По его словам, главная задача Египта сейчас — убедить Турцию отказаться от продолжения наступления на восток, в сторону нефтеносных районов, для Турции же сейчас важно начать политический процесс в Ливии на выгодных условиях. «Ввязываться в прямой вооруженный конфликт с очередным арабским государством в регионе — не самый лучший сценарий для Анкары», — добавил собеседник агентства.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА — Египет.