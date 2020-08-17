Очередной рекорд температуры в Долине Смерти в США — часть общей тенденции глобального потепления на планете, считает профессор Университета Аризоны Рэндолл Червени (Randall S. Cerveny).

«Это очень существенно. Если данные о том, что 16 августа 2020 года температура в Долине Смерти достигла 54,4 градуса по Цельсию (130 по Фаренгейту) будут подтверждены, это станет третьим температурным рекордом на планете», — прокомментировал Mpravda.com новый тепловой рекорд американский метеоролог. Червени является одним из экспертов Всемирной метеорологической организации (ВМО), занимающихся сбором и верификацией температурных рекордов.

По данным ВМО, тройка мировых температурных рекордов сегодня выглядит следующим образом: первое место — Долина Смерти в Калифорнии — 56,7 градуса зафиксировано 10 июля 1913 года, Келибия (Тунис) — 55 градусов в июле 1931 года, Митрибах (Кувейт) — 53,9 градуса 21 июля 2016 года.

Национальная метеорологическая служба США сообщила ранее, что в минувшее воскресенье в районе Национального парка Долина Смерти в Калифорнии была зафиксирована температура 54,4 градуса Цельсия. По прогнозу метеорологов, тепловая волна продолжит движение по западному побережью США в начале текущей недели. Жара уже принесла в Калифорнию отключения электричества, угрожает пожарами.

Американский профессор сообщил, что для верификации нового рекорда будет собрана международная группа специалистов, которой предстоит провести тщательный анализ наблюдений, в том числе использованного оборудования и примененных методов.

По его словам, сейчас рекорды температур устанавливаются чаще, чем раньше: «растущее число рекордно высоких температур отчасти происходит в результате глобальных температурных изменений». Он указал, что новый температурный рекорд имеет шансы превзойти тот, что был установлен ранее в Кувейте всего несколько лет назад.

«Исследования показывают, что районы пустыни в мире расширяются и поэтому больше и больше регионов испытывают (присущие пустынному климату) экстремальные температуры», — сказал эксперт. Он рассказал, что в Аризоне сегодня уже в 7 утра температура воздуха достигла 38 градусов по Цельсию.

Вместе с тем, по его словам, экстремальные температуры на фоне глобального потепления планеты фиксируются в этом году не только в районах пустынь. По замечанию американского метеоролога, «весна и лето нынешнего года были очень жаркими во многих частях мира, особенно в Сибири и юго-западных районах США». «Эти изменения происходят в том числе в результате глобального потепления», — отметил Червени. Он сообщил, что сейчас эксперты ВМО «изучают зафиксированную недавно в Сибири рекордную температуру в 38 градусов по Цельсию». «Если это подтвердится, это станет самой высокой температурой, зафиксированной когда-либо в Арктическом круге», — рассказал Червени.