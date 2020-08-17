Эксперты оценили риски для рубля от политической обстановки в Белоруссии. По их мнению, обострение ситуации в соседней стране может негативно сказаться на российской валюте.

Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин считает, что курс рубля может резко просесть в том случае, если «со стороны России последуют какие-то прямые действия в адрес Белоруссии».

«Международное сообщество может очень нервно отреагировать на этот шаг», — приводит РБК слова эксперта.

По мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, если Кремль вмешается в ситуацию в Белоруссии, этот шаг будет расцениваться «по аналогии с Крымом» и последуют новые санкции.

При этом Порывай отмечает, что в настоящий момент рынки уверены, не воспринимают ситуацию в Белоруссии как риск.

«А пока рынки уверены, что Россия ничего делать не будет, все будет более или менее нейтрально», — заявил аналитик.

Как сообщал «Рамблер», в ходе торгов в понедельник курс евро к рублю поднялся до максимума с начала августа. Курс евро расчетами «завтра» на 20.23 мск рос на 90 копеек, до 87,15 рубля. Курс доллара поднимался на 57 копеек, до 73,44 рубля.