«Если Украина будет ответственным транзитером, газ в Европу поступать не перестанет даже в случае серьезной аварии. Разветвленная система газопроводов и подземные хранилища позволяют Киеву решать любые проблемы», — сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения о взрыве на газопроводе в Киевской области.

«На Украине нет единой трубы, по которой газ поступает из России в Европу, — пояснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. — Там проложена обширная система разветвленных газопроводов. Зачастую они идут параллельно, и всегда можно перекинуть с одного маршрута на другой. Опасность была бы, если авария произошла на входе на Украину со стороны России, а в районе Киева существует много вариантов прокачки газа. И чем западнее, тем более разветвленная система».

В ночь на вторник в Киевской области произошла разгерметизация транзитного газопровода из России в Европу «Уренгой — Помары — Ужгород». Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал в Facebook, что после взрыва был слышен «очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах». Сообщается, что имел место сильный выброс газа, однако утечку удалось ликвидировать.

Из-за аварии на магистральном газопроводе была перекрыта подача топлива, сообщило агентство УНИАН со ссылкой на министерство энергетики Украины. Тем не менее, в минэнерго заверили, что «несмотря на внештатную ситуацию, транзит газа в страны Европы через украинскую газотранспортную систему обеспечен в заявленных для транзита объемах».

Даже в случае серьезной аварии, газ в Европу поступать не перестанет, при условии, что Украина будет добросовестным транзитером, отметил Юшков.

«Если Киев готов в полной мере выполнять свои контрактные обязательства по транзиту, всегда есть возможность доставать газ из подземных хранилищ на западе страны и передавать его европейским потребителям, а на востоке скачивать те же объемы в хранилища. Таким образом, даже в случае физического прекращения прокачки, Украине сможет «виртуально» обеспечивать транзит, раз уж поступление «голубого топлива» прекратилось по их вине», — отметил Юшков.

«Тем более что сейчас, пользуясь низкими ценами на газ в Европе, Украина закупила большие объемы газа — подземные хранилища заполнены на 26 млрд кубометров, это очень много. Можно осуществлять поставки безболезненно, а после восстановления транзитной магистрали, компенсировать недостачу. При желании, вполне допустимая обменная операция», — заключил собеседник.

«Уренгой — Помары — Ужгород» — магистральный экспортный газопровод, построенный в 1983 году для поставки природного газа с сибирских месторождений в страны Центральной и Западной Европы. Российская часть магистрали управляется Газпромом, украинская — «Укртрансгазом», «дочкой» Нафтогаза Украины.

Осенью прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Суммарный объем транзит к началу июля составил 25 млрд кубометров.