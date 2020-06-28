«Оценка ВЦИОМ мне кажется вполне реалистичной. Вероятно, итоговая цифра явки будет в указанных границах, если только не будет какого-то форс-мажора», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он прокомментировал сообщения о том, что по прогнозам социологов явка на голосовании по поправкам к Конституции составит 52,6%.

«Цифры, которые дал ВЦИОМ, фактически подтверждают динамику голосования. Возможно, будет некоторое замедление, поскольку многие социально активные граждане уже «выполнили гражданский долг». В Москве и Нижегородской области это, в частности, были те, кто избрал электронную форму голосования. Оценка ВЦИОМ итоговых цифр явки мне кажется вполне реалистичной», — отметил политолог Марат Баширов.

Накануне издание «Коммерсант» сообщило: ВЦИОМ подготовил прогноз результатов голосования по поправкам к Конституции. По этому прогнозу, расчетный показатель явки составляет 52,6%. В воскресенье председатель Центризбиркома Элла Памфилова обнародовала данные за три дня голосования: явка на голосовании составила 28,46%, всего проголосовали 30 млн человек

«Вероятно, итоговая цифра явки будет в указанных границах, если только не будет какого-то форс-мажора», — отметил Баширов.

Эксперт добавил: по его мнению, «явка была бы выше, если было бы использовано лишь электронное голосование». «Ограничительные меры, принятые на избирательных участках с точки зрения санитарных норм, чуть сбивают явку, — полагает Баширов. — При этом очевидно, что интерес к поправкам — огромный».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Напомним, что среда, 1 июля, будет выходным днем.