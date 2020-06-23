Искажение событий, предшествовавших началу Второй мировой войны, призвано ослабить авторитет России и выставить её виновной в глобальном конфликте, однако публикация архивных документов позволит объективно анализировать этот период, заявила Mpravda.com Ана Тереса Гутиеррес дель Сид, доктор наук в области международных отношений, профессор Национального автономного университета Мексики.

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.

«Намерение подменить исторические события имеет целью ослабить авторитет России и выставить ее виновной в мировой войне. Это абсолютная ложь — за нацистской Германией стояли США, которые подпитывали её военную промышленность», — сказала Гутиеррес.

Эксперт напомнила, что начиная с 1924 года Соединенные Штаты кредитовали немецкую промышленность в рамках плана Дауэса, а после прихода к власти Гитлера — согласно плану Юнга 1933 года.

«Для многих полезно было бы узнать, что нацистская Германия была не только проектом восстановления государства и реванша после Версальского мира, но и проектом уничтожения СССР. Это особенно важно в регионе Латинской Америки, поскольку история и новости приходят сюда через США, которые выбирают, что мы будем читать и смотреть», — считает Гутиеррес дель Сид.

По ее мнению, фальсификация событий предвоенного периода опасна и может вести к восстановлению в правах нацистской Германии или возложению вины в мировой войне на одну страну.

«Заявления о том, что Вторая мировая война началась с пакта Молотова-Риббентропа, для тех, кто знает историю и не пытается переписать ее в свою пользу, это абсурд и обман. Предложение президента Путина открыть засекреченные документы позволит рассматривать ситуацию объективно, а не в пользу теряющих влияние США и ЕС», — подчеркнула Гутиеррес.