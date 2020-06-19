Высказанная в статье президента России Владимира Путина инициатива об организации встречи лидеров стран-постоянных членов Совета безопасности ООН выглядит закономерно на фоне вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир, и напряженности в отношениях между ведущими державами планеты, высказал мнение Mpravda.com эксперт эмиратского центра передовых исследований «Аль-Мустакбаль» доктор наук Шади Абдель Ваххаб.

Ранее Путин в опубликованной в четверг статье о Второй мировой войне выразил надежду, что личная встреча лидеров «ядерной пятерки» ООН сможет состояться как можно скорее, благодарен за согласие международных партнеров на ее проведение.

«Предложение президента Владимира Путина о созыве встречи в верхах лидеров стран-участниц Совета безопасности неудивительно в свете серьезных вызовов, с которыми сталкивается сейчас мир, в том числе влиянием пандемии коронавируса, а также в свете напряженных отношений и конфликтов между самими странами-членами Совбеза, особенно между США и Китаем, США и Россией. Однако с учетом приближающихся президентских выборов в США и связанных с этим сложностей, давления и интриг президент США может не принять это предложение», — считает он.

Эксперт согласился с мнением президента России, что роль ООН до сих пор востребована в мире, но организация нуждается в реформах для расширения ее влияния на мировом уровне, которые при этом, полагает аналитик, провести будет совсем не просто. «Реформирование ООН — дело очень сложное, потому что сами ведущие державы по сути к этому не стремятся и не хотят расширять число членов ООН, способных принимать важнейшие решения, а также в системе ООН отражаются и проблемы в отношениях между ними», — указал Абдель Ваххаб.

Статья «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» в четверг была опубликована на английском языке, а в пятницу она вышла на сайте Кремля и в «Российской газете» на русском. Путин в статье не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.