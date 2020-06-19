Оценка Венецианской комиссией Совета Европы (СЕ) поправок к Конституции РФ — это мнение экспертов, из-за этих рекомендаций в России не станут отменять закон, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Венецианская комиссия Совета Европы, высказывая своё мнение о поправке в Конституцию РФ по решениям ЕСПЧ, рекомендовала удалить предлагаемое дополнение к статье 79 конституции (о международных отношениях) или изменить ее формулировку. Комиссия указала, что Россия приняла политическое решение вступить в Совет Европы и остаться членом этой организации. Ратифицировав ЕСПЧ и признав юрисдикцию Страсбургского суда, она взяла на себя обязательство исполнять решения суда. Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Андрей Клишас заявил Mpravda.com, что в РФ приняли к сведению позицию Венецианской комиссии, но не будут вносить изменения в поправки к конституции.

Эксперт отметил, что Венецианская комиссия – это консультативный орган Совета Европы, и рекомендации комиссии — это мнение экспертов о том, что представляет собой статья 79. Опасения комиссии в основном связаны с тем, что не будут выполняться решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), подчеркнул он.

«Это рекомендация, это мнение ученых. К нему прислушаются. Но поскольку у нас уже закон об одобрении принят, никто, ни один орган не будет сейчас отменять закон ради того, чтобы учесть чье-то мнение и разрабатывать снова поправки, это просто невозможно. Они это понимают, и мы это понимаем», — считает Капустин.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.