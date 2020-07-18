Участники саммита Евросоюза, второй день которого начался в субботу в Брюсселе, могут не договориться по вопросу о распределении пакета помощи странам, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса, заявил Mpravda.com директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Второй день очного саммита ЕС в Брюсселе начался в субботу с заседания в узком кругу с участием глав Евросовета, Еврокомиссии, а также лидеров Германии, Франции и еще нескольких стран союза. Накануне европейские лидеры провели несколько раундов тяжелых переговоров, посвященных согласованию фонда восстановления экономики ЕС в размере 750 миллиардов евро и многолетнего финансового плана союза в размере 1,07 триллиона евро.

По словам эксперта, основной вопрос — сумеют ли участники саммита договориться о новом бюджете Евросоюза и о выделении 500 миллиардов евро на помощь странам, особенно пострадавшим от коронавируса.

«Есть предложенный Германией и Францией пакет помощи странам, особенно пострадавшим от пандемии, в размере 500 миллиардов евро. Развернулся жесткий конфликт, на каких условиях и как его распределять. Многочасовые переговоры первого дня результата не принесли – позиции почти не сблизились. За жёсткие условия выделения денег, а речь идёт о безвозмездных грантах, выступает так называемая «жадная четвёрка» – Австрия, Голландия, Дания, Швеция. Австрия заявила о том, что выделение грантов требует от правительств обязательств провести не только экономические, но и политические реформы, иначе деньги уйдут в песок. Германия занимает примирительную позицию и призывает к компромиссу. Резко против — Италия», — пояснил Лукьянов.

Политолог отмечает, что пока в переговорах о распределении пакета помощи сдвигов нет. «Нуждающимся странам помощь нужна остро. Это жесткий конфликт, и я не исключаю, что в этот раз им договориться не удастся, то есть этот саммит закончится безрезультатно, но это будет не последний саммит, он не будет окончательным. Придут не к решению вопроса, а к купированию, и будут договариваться в следующий раз», — считает аналитик. Кроме того, на саммите есть еще разногласия, касающиеся долгосрочного бюджета ЕС.

Лукьянов напомнил, что «Евросоюз еще до пандемии подошел к серьезной развилке». «Прежняя модель себя явно исчерпала, нужна новая, но согласия не было, как ее вырабатывать и на каких условиях. Сейчас это только усугубилось», — указывает эксперт.

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