Главный научный сотрудник Института им. Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил перспективы пандемии COVID-19.

«Мы можем выйти на плато до ноября. Однако это не означает скорый спад заболеваемости. Плато, начавшееся весной, тянулось до осени, когда значения начали подниматься, потому что осень — это более благоприятный сезон для распространения вируса», — цитирует эксперта «Газета.Ru».

По его словам, зима для COVID-19 — тоже «неплохой» сезон, поэтому нельзя сказать, что без проведения противоэпидемических мер начнётся спад.

Как считает Альтштейн, плато может продлиться всю зиму.

Вместе с тем, он допустил, что если нынешние ограничения работают, то тенденция к уменьшению показателей может начаться и до Нового года.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки коронавирус выявили у 15 150 человек в России.