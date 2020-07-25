Ультимативный и обвинительный тон американской стороны накануне консультаций в Вене по контролю над вооружениями может помешать конструктивному диалогу экспертных групп, заявил Mpravda.com научный сотрудник ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

США считают неудачными предложения России и Китая о заключении договора о контроле над вооружениями в космосе, заявил ранее помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

«Полагаю, здесь действительно много показного, особенно с учетом очередных обвинений в «испытаниях противоспутниковых систем», публикация которых (причем с участием британских союзников США) явно синхронизирована с подготовкой к венским консультациям, а не с самой «инспекцией» на орбите, сообщение о которой Минобороны России распространило еще 15 июля», — обратил внимание Стефанович.

Вместе с тем, считает он, в целом достаточно детальная публичная формулировка проблемных вопросов с американской стороны «может быть полезной для общественности в контексте консультаций».

«Скажем так, очерчен круг тем, о которых будут спрашивать по итогам. С другой стороны, такая публичность заставляет усомниться в конструктивном настрое: независимо от содержания и результатов консультаций, всегда можно раскрутить пропагандистскую кампанию в духе «русские не согласились с нашими обвинениями, значит, они замышляют плохое», — добавил эксперт.

«В целом дипломатический стиль американских коллег все более смещен в сторону громких заявлений, обвинений и ультиматумов, что наносит определенный ущерб эффективности, однако профессиональная дискуссия делегаций (вроде бы, весьма представительных) не исключена», — сказал Стефанович.

Он отметил еще одну важную деталь: если в США в официальных заявлениях читается некоторое «разделение» трех рабочих форматов: «космическая безопасность» — это одно, а «ядерные доктрины и боеголовки» и «транспарентность и верификация» — это другое, то с российской стороны все три темы объединены в единые рамки «двустороннего стратегического диалога».

«Причем не «боеголовки», а «потенциалы», и это тоже весьма важное различие», — подчеркнул эксперт.

По его словам, «неплохой» можно считать озвученную накануне встречи идею США о космической горячей линии с РФ. «Идея неплохая, если будет настрой на создание действительно работающего инструмента. В случае с кибербезопасностью (параллели с этой тематикой проводил в том числе и господин Форд) горячая линия особо не помогает деэскалации, как известно», — резюмировал эксперт.

Последние российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Обсуждалось продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.