Политические и экономические отношения между США и Китаем будут обостряться, для России важно не позволить втянуть себя в этот конфликт, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По словам эксперта, пандемия коронавируса стала катализатором соперничества, которое началось еще до нее.

«Это было уже на протяжении нескольких лет, и сейчас только усугубляется. Я думаю, что мы увидим очень острые отношения – и политические, и экономические – между США и Китаем. А всем остальным придется к этому как-то приспосабливаться», — сказал Лукьянов в ходе онлайн-конференции Российско-Германской внешнеторговой палаты «Россия и мир в 2021 году».

Как отметил Лукьянов, для России важной задачей является не позволить втянуть себя в этот конфликт.

Президент США Дональд Трамп в конце мая анонсировал целый ряд санкций против Китая, объяснив их враждебными действиями Пекина и его политикой в отношении Гонконга, особого административного округа КНР. Новые противоречия между двумя странами вспыхнули спустя несколько месяцев после того, как они договорились о перемирии в самой масштабной торговой войне современности.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.