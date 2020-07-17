Индия и Китай в будущем будут рассматривать друг друга как стратегические соперники в регионе Южной Азии, считает профессор МГИМО МИД России и НИУ ВШЭ Сергей Лунев.

По его словам, сложившиеся геополитические реалии играют важную роль для региона Южной Азии.

«Южная Азия постепенно растет в плане важности в системе приоритетов внешней политики Китая. В будущем, к сожалению, обе державы (Индия и Китай) будут рассматривать друг друга как стратегические соперники, несмотря на факт, что они сотрудничают в различных областях, включая глобальные (вопросы)», — сказал Лунев в ходе онлайн дискуссии, организованной Российским советом по международным делам (РСМД).

По словам эксперта, через Непал Китай может попасть на территорию Индии и отрезать северо-восток страны от остальной части государства, при этом теоретически Индия может попасть в Тибет через Непал, что «тоже не принесет пользы».

Как отметил Лунев, Непал важен для политики Индии, при этом Китай более активен в экономическом плане на непальской территории.

«Я бы хотел добавить, что в настоящий момент Непал находится в замечательном положении, может просто продолжать политику балансирования между Индией и Китаем, получая много преференций (от этого)», — добавил он.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление военного присутствия в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.

Для нормализации ситуации командующие силами двух стран в Ладакхе (командир индийского 14-го корпуса генерал-лейтенант Хариндер Сингх и командующий Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майор Лю Линь) и дипломаты Индии и Китая провели несколько раундов переговоров. В начале июля специальные представители по пограничному вопросу — советник по национальной безопасности Индии Аджит Доваль и министр иностранных дел Китая Ван И — договорились как можно скорее завершить процесс разведения войск на линии соприкосновения сторон и продолжить консультации для восстановления мира.