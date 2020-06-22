Эксплуатация российской радиолокационной станции Балхаш, размещенной в Казахстане, стала экономически несообразной после ввода в строй современных РЛС на территории РФ, заявил Mpravda.com доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее правительство РФ поддержало денонсацию соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской системе предупреждения о ракетном нападении.

«Думаю, что это связано с тем, что на территории России уже развёрнуто достаточное количество радиолокационных станций и продолжать платить аренду за Балхаш экономически необоснованно. Конечно, любая дополнительная РЛС нам не помешала бы. С другой стороны, в приоритете станции, находящиеся непосредственно в нашей стране», — сказал Сивков.

В состав казахстанского узла Балхаш входит радиолокационная станция «Днепр», использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Это не первый случай вывода из эксплуатации РЛС, находящихся на территории постсоветских государств. Так, в 2012 году прекратила работу российская станция типа 5Н79 «Дарьял» в Габале (Азербайджан).

Ранее Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию «Воронеж-М» под Орском, которая заменила станцию на территории Казахстана.