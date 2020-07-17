Российско-французские консультации в формате «2+2» дают надежду на восстановление диалога и преодоление недопониманий между РФ и ЕС, Франция как одна из ведущих политических сил Евросоюза, обладающая фундаментом традиционных исторических связей с РФ, пытается этому способствовать, заявил Mpravda.com ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук Сергей Фёдоров.

В четверг в Париже состоялись российско-французские консультации по стратегической стабильности в формате «2+2». Российскую сторону на встрече представили заместители министра иностранных дел России Сергей Рябков и Александр Грушко и замглавы Минобороны Александр Фомин. Как сообщили в МИД РФ по итогам встречи, стороны обсудили проблематику европейской и глобальной безопасности, стратегической стабильности, актуальные вопросы нераспространения и контроля над вооружениями, предотвращение гонки вооружений в космосе, отношения Россия–ЕС и Россия–НАТО. МИД Франции, в свою очередь, проинформировал, что на консультациях обсуждались военные и политические аспекты региональных и международных кризисов, в том числе ситуация в Иране, Ливии, Сирии и последствия пандемии коронавируса.

«Сам факт того, что после длительной паузы возобновились эти консультации, где стороны обсуждают важные военные, стратегические вопросы, — это позитивный момент, потому что, несмотря на те разногласия, которые у нас есть с Францией и ЕС, важно восстановить какой-то минимальный уровень доверия между сторонами. Франция как одна из ключевых стран ЕС, особенно после выхода Британии, и страна, которая входит в ядерный клуб, которая является постоянным членом СБ ООН, страна, обладающая крупным военным потенциалом, как ведущая политическая сила пытается восстановить этот диалог, основываясь на фундаменте традиционных исторических российско-французских связей», — сказал Федоров.

Он отметил, что Франция не диктует повестку ЕС, так как там есть еще и Польша, и Прибалтика, у которых противоположные взгляды по многим вопросам, включая Россию. Однако в целом, по словам политолога, партнеры в Евросоюзе понимают необходимость восстановить диалог с Москвой по вопросам европейской безопасности.

«Франция со времен (Шарля — ред.) де Голля проводит самостоятельную политику. Она не может диктовать международную повестку дня и выступать на уровне США и КНР, в этом плане она использует ЕС как рычаг увеличения своего влияния, но тем не менее стремится усилить самостоятельность Европы в военном и политическом планах. (Президент Франции Эммануэль — ред.) Макрон тоже в этом плане идет по стопам де Голля», — считает Федоров.

По его словам, прорывных решений на консультациях не было, однако важна сама возможность Москвы и Парижа обменяться мнениями, найти общую точку зрения, сблизить позиции, восстановить минимальный уровень доверия.

«Я считаю, это очень позитивный момент, это дает какую-то надежду на то, что будет вестись диалог и будет больше понимания, где мы можем найти компромиссы», — отметил собеседник агентства.