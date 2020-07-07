В Госдуме предложили увеличить в два раза налоговый вычет при покупке недвижимости. Сейчас гражданин может оформить возврат НДФЛ с суммы 2 млн рублей из ее стоимости, а при приобретении жилья в кредит может получить 13% от процентов по кредиту, но не более чем с 3 млн руб. Член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно. Эксперты оценивают инициативу положительно, но предупреждают, что у застройщиков возникнет соблазн взвинтить цены на недвижимость: люди все равно купят, понимая, что часть суммы им вернет государство.

«Прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн руб. соответственно», — говорится в письме депутата Федорова премьеру Мишустину.

Отметим, что в 2019-м имущественным вычетом воспользовались почти 4 млн граждан. Они вернули из казны суммарно около 200 млрд рублей. Возникает вопрос: готов ли бюджет в кризисный год лишиться еще больших сумм в результате увеличенного в два раза вычета?

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что у государства есть деньги, чтобы увеличить налоговый вычет, но далеко не факт, что депутатская инициатива будет реализована.

«Для начала придется все точно подсчитать: объем продаж, возможные затраты на реализацию задумки, — рассказывает эксперт. — Предложение направлено на увеличение спроса на жилье, чтобы люди смелее покупали квадратные метры, зная, что часть суммы им вернет государство. В России есть категория граждан, по чьим сбережениям пандемия удар не нанесла. Также есть люди, которым необходимо улучшить жилищные условия. Для них увеличение налогового вычета — очень позитивный фактор. Разумеется, если новшество будет принято, никто не бросится скупать квартиры. Объем продаж, скорее всего, не изменится – но точечно людям это может помочь».

Вместе с тем, увеличение налогового вычета еще не говорит о том, что люди массово побегут его оформлять: бюрократическая процедура слишком сложная. Некоторые состоятельные граждане просто покупают квартиры и не заморачиваются потом с возвратом.

При этом эксперты предупреждают: застройщики могут заранее поднять цены на квартиры, зная, что люди потом получат существенные налоговые скидки. «Как правило, если производитель знает, что его продукция или услуги попадают под налоговый вычет, у него появляется больше резонов для увеличения стоимости — мол, люди все равно купят, понимая, что часть суммы им вернет государство», — опасается Остапкович.

Предложение депутат Федорова — позитивное, тем более в условиях падения доходов населения, полагает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. По его словам, сегодня главное — финансовая поддержка граждан на деле, а не на словах и, исходя из этого, власти обязательно должны принять эту программу на всех законодательных уровнях. «Ипотека становится доступнее народу на фоне последовательного снижения ключевой ставки Банком России. Уже осенью она может дойти до рекордно низкой отметки в 4%, — говорит собеседник «». — Налоговые вычеты — всегда благо для людей, это реальная поддержка населения, системное и осмысленное развитие социальной политики в стране».

Разуваев считает, что многие покупатели квартир воспользуются новыми возможностями, а также выиграет и строительный сектор, который занимает важное место в структуре ВВП. «При реализации данного новшества, экономика России может дополнительно вырасти на 0,2-0,3%», — полагает эксперт.

Гораздо более осторожно оценивает новшество директор «Организации народного контроля» Наталья Чернышева. «Все предложения по увеличению налоговых вычетов заслуживают того, чтобы их оценили в правительстве. Сейчас суммы многих налоговых вычетов (это касается не только покупки квартир, но и, к примеру, лечения и обучения детей) сильно ограничены предельными размерами, и стоило бы подумать об их возможном увеличении», — подытожила она.