Белорусские силовики действуют решительно и на упреждение, чтобы не допустить скатывание страны в хаос, как это произошло шесть лет назад на Украине, считает заместитель гендиректора общественного благотворительного фонда «Ветераны правоохранительной и военной службы» МВД России Вячеслав Калинин.

«Белорусы работают на упреждение: кроме силовых методов, ведется работа по выявлению зачинщиков, координаторов и провокаторов. Сравнивая действия белорусских правоохранителей с украинскими, которые в похожей ситуации дали слабину, можно отметить, что белорусы тщательно изучили опыт событий 2014 года на Украине», — заявил эксперт Mpravda.com.

Действия белорусских силовиков он назвал «профессиональными и решительными», хотя и признал, что они могут показаться излишне жесткими. Но это, по мнению собеседника агентства, вынужденные меры, ведь «события развиваются молниеносно и необходимо быстро реагировать».

Все это способствует тому, «чтобы ситуация не переросла в стихийную хаотичную историю», полагает Калинин.

«Сейчас можно однозначно сказать, что майдан в Минске не получится… Своими решительными действиями правоохранители показывают, что черту переступать не стоит», — резюмировал эксперт.

Массовые несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после оглашения предварительных итогов президентских выборов, победу на которых, по данным ЦИК Белоруссии, одержал Александр Лукашенко. Во главе республики он находится уже больше 26 лет.

Протесты продолжились и в понедельник, и во вторник, в ходе них, по данным МВД Белоруссии, один человек погиб при попытке бросить взрывное устройство в сторону силовиков, несколько тысяч задержали. В больницах остаются более 200 пострадавших.

Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске 1 из 12

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

2 из 12

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

5 из 12

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

8 из 12

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

9 из 12

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

10 из 12

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

11 из 12

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

12 из 12

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

1 из 12

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

2 из 12

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

5 из 12

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

8 из 12

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

9 из 12

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

10 из 12

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

11 из 12

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

12 из 12

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.