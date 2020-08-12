Белорусские силовики действуют решительно и на упреждение, чтобы не допустить скатывание страны в хаос, как это произошло шесть лет назад на Украине, считает заместитель гендиректора общественного благотворительного фонда «Ветераны правоохранительной и военной службы» МВД России Вячеслав Калинин.
«Белорусы работают на упреждение: кроме силовых методов, ведется работа по выявлению зачинщиков, координаторов и провокаторов. Сравнивая действия белорусских правоохранителей с украинскими, которые в похожей ситуации дали слабину, можно отметить, что белорусы тщательно изучили опыт событий 2014 года на Украине», — заявил эксперт Mpravda.com.
Действия белорусских силовиков он назвал «профессиональными и решительными», хотя и признал, что они могут показаться излишне жесткими. Но это, по мнению собеседника агентства, вынужденные меры, ведь «события развиваются молниеносно и необходимо быстро реагировать».
Все это способствует тому, «чтобы ситуация не переросла в стихийную хаотичную историю», полагает Калинин.
«Сейчас можно однозначно сказать, что майдан в Минске не получится… Своими решительными действиями правоохранители показывают, что черту переступать не стоит», — резюмировал эксперт.
Массовые несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после оглашения предварительных итогов президентских выборов, победу на которых, по данным ЦИК Белоруссии, одержал Александр Лукашенко. Во главе республики он находится уже больше 26 лет.
Протесты продолжились и в понедельник, и во вторник, в ходе них, по данным МВД Белоруссии, один человек погиб при попытке бросить взрывное устройство в сторону силовиков, несколько тысяч задержали. В больницах остаются более 200 пострадавших.
Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске1 из 12
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.2 из 12
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.5 из 12
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.8 из 12
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.9 из 12
Милиция постепенно вытеснила протестующих.10 из 12
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.11 из 12
Ближе к часу ночи волнения прекратились.12 из 12
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.
1 из 12
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.
2 из 12
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
5 из 12
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.
8 из 12
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.
9 из 12
Милиция постепенно вытеснила протестующих.
10 из 12
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.
11 из 12
Ближе к часу ночи волнения прекратились.
12 из 12
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.