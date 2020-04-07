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Рост количества случаев заражения новым коронавирусом среди молодых людей в РФ произошел из-за того, что неделю назад некоторые граждане выехали на природу в окружении других людей вместо самоизоляции. Такое мнение выразила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Давайте с вами даже не медицинский анализ проведем, а тот анализ, который нам всем понятен. Инкубационный период: от начала заражения до проявления клинических симптомов.

Рост-то когда произошел? Эти «шашлычки» показали нам наглядно всю ту науку эпидемиологию, которую мы изучаем в институтах.

Почему заболели молодые? И почему заболели именно сейчас? Если мы с вами сравним, это как раз пятница, это где-то семь дней, средний инкубационный период.

Многие вышли на природу, было тепло, хорошо. И вот вам сегодняшний результат», — сказала она.

Малинникова отметила, что среди новых заболевших пока не наблюдается тяжелых случаев.

Эксперт также подчеркнула, что лучший метод для борьбы с коронавирусом — это разобщение населения, поскольку он может мутировать, передаваясь от человека к человеку. "Чем больше он будет передаваться от человека к человеку, [тем больше] он сможет мутировать еще.

И поэтому нам сейчас самое главное, что надо сделать — не дать ему передаваться от человека к человеку. Единственное и самая лучшая профилактика — это разобщение", — пояснила она.

В России на 6 апреля зафиксированы 6 343 случая заражения коронавирусом, 406 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (4 484). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 47 человек. О двух смертях также сообщали власти Санкт-Петербурга и Иркутской области, но эта информация пока ожидает подтверждения федерального штаба. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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