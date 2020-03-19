Заведующий кафедрой безопасности в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете Султан Жанказиев рассказал в четверг, 19 марта, «Известиям», зачем необходимо снижать нештрафуемый порог скорости.

«Я готов поддержать эту идею, как одно из возможных решений, если все-таки человек, который идет на осознанное нарушение понимает, что, во-первых, штрафование будет неотвратимо, во-вторых — будет достаточно дорогим. <…>. Надо учесть погрешность приборов. Сегодня эта погрешность в сумме не превышает 3 км/ч, и, с этой точки зрения, ничего не мешает опуститься до 10 км/ч», — сказал Жанказиев.

Он отметил, что нет никакой цели переложить европейский опыт на российскую действительность, так там гораздо более суровые нормы и штрафы. Идея в том, чтобы добиться повышения уровня культуры поведения на дороги и уважения водителей друг к другу.

Кроме того, по мнению специалиста, в этой истории нет коммерческого оттенка и нет желания заработать на этом проекте.

«Я бы очень сильно сейчас разубеждал тех людей, которые считают, что это коммерческая система. Трудно говорить о том, что кто-то на этой системе сильно зарабатывает. Простой пример — в ряде регионов затраты на поддержание здоровья — это муниципальные больницы или региональные больницы, могут превышать совокупную прибыль от этой системы», — добавил Жанказиев.

10 января, в Центре организации дорожного движения заявили, что нужно снизить допустимую скорость в городе с 60 км/час до 50 км/ч. По словам руководителя организации, таким рекомендациям Всемирной организации здравоохранения последовали в большинстве развитых стран мира. Он отметил, что в России ненаказуемый порог превышения скорости выше, чем за рубежом: 20 км/ч.

Вместе с тем, в декабре 2019 года правительственная комиссия поддержала снижение допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 кмч. Предполагается, что продвижение к этой реформе будет постепенным: проект начнут тестировать в пилотных регионах и после будет понятен эффект от данной инициативы.