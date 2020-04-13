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Руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына в разговоре с "Газетой.Ru" прокомментировала высокую популярность у россиян деятельности волонтеров.

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Ранее ВЦИОМ сообщил, что 77% россиян считают помощь волонтеров существенной, а стать волонтерами готов 61% опрошенных.

«В этой истории важно подчеркнуть, что произошла консолидация общества на идее взаимовыручки, солидарности, взаимной связи. Сейчас происходят процессы, которые вскрывают истинные мотивы людей. Отрадно, что такие большие цифры, и что наши сограждане либо задумываются об этом, либо же уже активно участвуют [в волонтерском движении]», — отметила она.

По мнению эксперта, всех объединяет и сплачивает внешний враг — коронавирус.

«Причем сроки и результаты конечные непонятны. Понимание, что мы вместе — и акция с хэштегом #мывместе, которая по общественной жизни распространяется — это реальная, не надуманная потребность людей объединяться в чем-то благостном, меняющем общество. Эти цифры не являются непредсказуемыми, но отрадно, повторюсь, что они на таком высоком уровне. Полагаю, что рост активности мы еще будем видеть», — добавила она.

Рамблер

Кислицына также коснулась разнонаправленного характера волонтерского движения в России.

«Мы можем констатировать, что происходит объединение в самоорганизующиеся волонтерские организации по самым разным направлениям — есть широкомасштабные прецеденты, когда люди например в регионах довозят врачей на работу. А есть что-то нестандартное — помощь в выгуле домашних животных в Свердловской области, например. Или вот в Челябинске житель города — итальянец — испек пиццу и раздал нуждающимся. Или же малый предприниматель в ЯНАО испек хлеб и раздал его. В широкомасштабные движения вовлечены и партии, и общественные организации и граждане — по группам интересов. Общественное явление волонтерства себя сейчас очень активно проявляет и правильно, что именно в такой ситуации оно показывает себя в полную силу», — подытожила она.

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