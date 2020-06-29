Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о «столице родины», сказанные во время визита на военный парад в Москве, объясняются тем, что глава республики считает себя советским человеком, заявил Mpravda.com в понедельник эксперт белорусского республиканского общественного объединения «Беларусь Русь» Петр Петровский.

Лукашенко 24 июня пообщался с гостями парада Победы в Москве. Он, в частности, отметил, что приехал «в столицу родины» и пожелал присутствующим выстоять и не болеть.

«Люди любят политизировать на этот счет и интерпретировать это каким-то образом, опираясь на собственные идеологические предпочтения. Я бы таким образом не рассуждал. Эти слова нужно рассматривать исходя из неоднократных заявлений Лукашенко, что он советский человек и для него СССР является родиной. То есть, он показал… только преемственность своей позиции и как бы ее нерушимость. Не вижу здесь никаких проблем», — утверждает Петровский.

Он также выразил мнение, что нет ничего необычного в предстоящем визите Лукашенко в Тверскую область во время проходящей в Белоруссии кампании по выборам президента.

«Сколько имеется в истории фактов, когда иностранные лидеры в избирательную кампанию, в том числе через визиты в другие государства стремились продемонстрировать свои политические очки. Этот визит показывает, какие приоритеты ставит Лукашенко», — добавил собеседник агентства.

Ранее Лукашенко заявил, что планирует побывать на открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом 30 июня и в рамках этого визита провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечал белорусский лидер, он хотел бы затронуть тему внешнего вмешательства в выборы в республике, назначенные на 9 августа.