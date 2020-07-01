В мире заметно выросло число долларовых миллиардеров: никакой вирус богатеев не берет. За минувший год их стало 2825 человек, на 211 больше, чем в 2018-м. Как выяснили эксперты Wealth-Х, регулярно проводящие исследование состояний мировых богатеев, больше всего толстосумов живет в США – 788 человек. На втором месте по числу миллиардеров – Китай. Россия оказалась на вполне почетном четвертом месте. Аналитики насчитали среди граждан РФ 114 человек с состоянием в девять нулей. Между тем, половина россиян имеют доход ниже 27 тысяч рублей в месяц, или меньше $400. По уровню доходов населения Россия сильно отстает от развитых стран. Как массовая бедность уживается в нашей стране с победным шествием горстки супербогачей, объяснили эксперт «».

Суммарное состояние богачей в мире за год увеличилось на 10,3% и достигло $9,4 трлн рублей, следует из отчета Wealth-Х.

Вот лидеры рейтинга стран по числу миллиардеров по итогам 2019 года:

США – 788 человек

Китай – 342 человека

Германия – 153 человека

Россия – 114 человек

Швейцария и Великобритания – по 100 человек

Также в список стран с большим количеством миллиардеров вошли Гонконг, Индия, Саудовская Аравия, Франция, Италия, ОАЭ, Канада, Сингапур и Бразилия. Всего в этих 15 странах проживает две трети обладателей такого состояния. Самым густонаселенным миллиардерами городом стал Нью-Йорк (113 человек). На втором и третьем местах — Гонконг и Сан-Франциско. На четвертом месте оказалась Москва: в столице живет 73 долларовых миллиардера.

Лидерство в списке супербогачей Америки и Китая не удивляет – все-таки это две ведущие мировые экономики. А вот четвертое место нашей страны смотрится аномально: по абсолютному размеру ВВП, Россия даже в первую мировую десятку не входит. А по ВВП, посчитанному по покупательской способности, только мечтает к 2024 году войти в пятерку мировых лидеров (такую задачу перед правительством поставил президент Путин).

Увы, но наличие большого количества миллиардеров не делает Россию страной с высоким уровнем жизни. По данным Росстата, четверть населения имеет доходы от 27 до 45 тыс рублей. У половины (51%) граждан доходы еще ниже, из них 4% получают меньше 7 тыс рублей в месяц. Оставшаяся четверть зарабатывает больше 60 тыс рублей в месяц, но из них всего 4% получают, согласно официальным данным, больше 100 тыс рублей.

Впрочем, если 2019 год был «жирным», цены на нефть высокими, а коронакризисом и не пахло, то в 2020 году толстосумы могут обеднеть. Как подсчитало агентство Bloomberg, за полгода состояние богатейших россиян сократилось более чем на $30 млрд. Напомним, на данных момент в тройку богатейших россиян по версии Forbes входят Владимир Потанин, Владимир Лисин и Леонид Михельсон.

«Россия была бедной страной, где при этом есть кучка богатейших олигархов в 1990-х годах. Сейчас у нас не олигархический, а чиновничий капитализм. Доля государственного сектора составляет 50-70%, тогда как в 1999 году – составляла всего 10%. Зарплаты и доходы у нас не ниже, чем на других ключевых развивающихся рынках. При этом в реальности Россия живет намного богаче, чем говорит статистика. За прошлый год только «серые» зарплаты составили порядка 13 трлн рублей», — заметил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

По его словам, состояния наших богачей, фигурирующее в различных рейтингах – это, в значительной степени, виртуальные деньги, стоимость их долей в пакетах акций компаний. торгующихся на биржах. Если, а это очень вероятно, рынок акций во II полугодии вырастет, то и вырастут их состояния. Тогда вместе с ними вырастут и капиталы миноритарных акционеров, инвесторов», — спрогнозировал наш собеседник.