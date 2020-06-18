Есть несколько объяснений того, почему в Бразилии выявлено так много случаев заболеваний COVID-19, в отличие от соседних стран, одно из них – большое число изначально импортированных случаев, считает профессор Университета Сан-Паулу, эксперт в сфере вакцинологии и изучении основ инфекционных заболеваний Элдер Накая.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Бразилии приближается к миллиону – оно составляет 955 тысяч 377 человек, скончалось 46 тысяч 510 пациентов.

«Есть несколько объяснений, почему в Бразилии так много случаев COVID-19. Во-первых, это огромная страна. Во-вторых, это хаб, самая важная страна в Южной Америке, поэтому самый объяснимый первый сценарий вспышки — много завезенных случаев из США и Европы. Мы получили большой рост числа заболеваний. У нас был первый объяснимый рост эпидемии, потому что это были завезенные случаи заболевания, а теперь число случаев заболевания увеличилось», — сказал ученый Mpravda.com.

Накая отметил, что есть и политический аспект — президент Бразилии не верит в серьезность этого заболевания. Жаир Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В марте он заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь «небольшим гриппом».

По мнению ученого, карантин – это пока что лучший способ противостоять вспышке болезни. «Локальная передача вируса в Бразилии продолжается с марта, и сейчас он проникает в небольшие города. Как и в других странах, вспышки начались в больших городах, а затем вирус начинает движение. Бразилия сейчас является эпицентром вспышки болезни в Южной Америке», — отметил Накая.

Он отметил, что пока трудно спрогнозировать, когда будет пик заболевания, на этот счет есть различные оценки. Если он придется на июль, то ситуация будет особенно сложной, поскольку в регионе этот месяц зимний, как правило, появляются сезонные заболевания, например, грипп.