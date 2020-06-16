Конфликт, переросший в перестрелку со смертельным исходом в городе Назрань, стал, скорее всего, следствием острого земельного вопроса. Напомним, в результате инцидента погибли четверо человек. По информации местных СМИ, как минимум двое погибших были сотрудниками правоохранительных органов. Конфликт возник из-за дележа родственниками наследства — земельного участка. И этим объясняется ожесточенность разборок, так как, по словам эксперта, в Ингушетии «один населенный пункт переходит в другой», а бытовая неустроенность находится на очень высоком уровне. Поэтому, когда дело касается территории, даже близкие люди не всегда могут договориться.

Столкновение с применением боевого оружия произошло на улице Коммунальной в городе Назрань. По информации главного управления МВД в республике Ингушетия, причиной перестрелки стал имущественный конфликт между родственниками.

Ранее СМИ сообщили о том, что участниками перестрелки стали двое двоюродных братьев – Адам и Магомед Медовы. В конфликте с обеих сторон также принимали участие другие члены семьи. По предварительным данным, Адам Медов, занимавший пост оперуполномоченного ОМВД по городу Назрань, погиб на месте. Магомед Медов, который, по информации СМИ, был сотрудником Росгвардии, и еще двое участников конфликта умерли от полученных ранений в местной больнице.

Как отметил в разговоре с «» старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Ахмет Ярлыкапов, причиной того, что бытовая ссора переросла в перестрелку, мог стать земельный вопрос, который в республике Ингушетия стоит крайне остро.

-Ингушетия фактически располагается на территории четырех сельских районов. На этих землях выросли города Назрань, Магас, на территории этих четырех районов живет полмиллиона человек. Соответственно, еще в одном районе, Джейрахском, сейчас уже почти нет ингушей – около трех-четырех тысяч населения. Ингуши выселены на равнину, так что территории, где проживают эти полмиллиона человек, еще меньше. Там один населенный пункт переходит в другой, очень остро стоит земельный вопрос. Есть вопросы с водой и так далее. Бытовая неустроенность высокого уровня. И здесь этот вопрос совершенно дикий, нерешенный. Поэтому, к сожалению, нет ничего удивительного, что даже близкие родственники не могут решить вопрос с наследственной землей без конфликта.

-А насколько часто такие споры в Ингушетии приводят к кровопролитию?

-Понимаете, дело в том, что вот это насилие, связанное с дележом имущества, оно в принципе существует по всей стране, но обращают на это внимание чаще в контексте Кавказа. Хотя это не региональное явление. Думаю, что внимание прессы привлекло то, что ингуши несколько раз фигурировали в последнее время в СМИ. Взять хотя бы недавнее нападение на сотрудника ДПС в Москве на Ленинском проспекте.

-И нет ничего удивительного в том, что в конфликте было применено боевое оружие, тем более что участниками конфликта, как сообщают СМИ, были сотрудники правоохранительных органов?

-Нелегальный оборот оружия на Кавказе сохраняется на достаточно высоком уровне, к сожалению. Несколько недель назад была ситуация, тоже в Ингушетии, когда мужчина убил своего кровника. Но это специфика всего региона. Что касается сотрудников силовых структур, то, я считаю, в этом тоже ничего удивительного нет. Если такие острые проблемы стоят во всем обществе, частью которого являются и полицейские тоже, то они живут с этими проблемами и это приводит к такому развитию событий.