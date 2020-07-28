Минфин планирует направлять конфискованные деньги в ПФР — соответствующий законопроект с поправками в Гражданский кодекс ведомство уже внесло в Правительство. Речь идет о ситуациях, когда владелец крупной суммы не смог доказать законность происхождения средств. Коснутся ли новые положения только чиновников-коррупционеров или пополнять бюджет ПФР таким способом будут за счет простых граждан? Это «» выяснил у эксперта Национального антикоррупционного комитета, адвоката Виктора Цымбала.

Сам Минфин назвал законопроект техническим. Аналогичные поправки в 2018 году уже были внесены в Бюджетный кодекс. Они расширили перечень доходов Пенсионного фонда конфискованными денежными средствами, а также финансами, вырученными от реализации коррупционного имущества, обращенного в доход государства. Нынешние поправки в ГК нужны для синхронизации с нормами Бюджетного кодекса, пояснили в Минфине.

— Виктор Анатольевич, почему на Ваш взгляд Минфин выбрал именно ПФР в качестве копилки для коррупционных денег?

— Скорее всего, государство столкнулось с тем, что в ходе борьбы с коррупцией появились такие большие средства, которые надо было куда-то определять. Я думаю, что со временем, если потребуется, будут внесены новые поправки и определен какой-то другой фонд. Государство просто не ожидало такой большой эффективности от мер по борьбе с коррупцией.

— Не получится ли, что новые правила ударят по простым гражданам? Есть ли грань – вот это коррумпированный крупный чиновник, у него мы конфискуем и передаем в ПФР, а это мелкий бизнесмен или учительница, их мы не трогаем?

— Формально под действие закона подпадают только чиновники и приравненные к ним лица. Это военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и так далее. Но есть оговорка – «а также члены их семей».

— То есть, если вы не чиновник или не родственник сотрудника ФСБ, то бояться нечего и собирать доказательства законности происхождения денег не надо?

— К сожалению, здесь могу только расстроить. На практике по конкретным делам, которые уже рассмотрены судами, мы видим, что имущество запросто конфискуется у лиц, которые вообще никак не связаны со взяточником. Это может быть, например, добросовестный покупатель автомобиля и квартиры, которыми когда-то владел коррупционер. В 99% случаев такой человек, как правило, не знает, на какие доходы приобретено это имущество.

— Если судить по уголовным делам экс-полковника Дмитрия Захарченко, чекиста Кирилла Черкалина и других крупных коррупционеров, складывается впечатление, что суды автоматически конфисковывали все, что заявляла прокуратура. В случае с деньгами доказать что-либо будет так же сложно?

— К сожалению, сейчас тренд борьбы с коррупцией перевешивает многие понятия о законности. Пока не удалось создать баланс между обвинительной частью и доводами обвиняемого или ответчика. Посмотрите на роль прокурора. С одной стороны, в уголовном деле он поддерживает обвинение. С другой, в гражданском процессе об обращении имущества в доход государства представляет сторону истца. То есть, именно по его иску изъятое имущество конфискуется не в рамках уголовного процесса, а в рамках гражданского дела.

— Другими словами, чтобы конфисковать у человека все деньги, даже не нужно будет ждать приговора суда? «Не пойман – не вор» здесь не работает?

— Нет, к сожалению, совершенно не работает. Решения о конфискации выносятся задолго до приговора, пока человек еще даже не признан коррупционером.

— Существует ли какой-то порог по сумме? Например, лежат у меня в тумбочке 10 тысяч рублей, и я точно понимаю, что ко мне никто не придет с вопросом «откуда деньги». А если сто тысяч, то точно придут.

— В Налоговом кодексе есть «спящая» статья. Она пока не применяется, но все идет к тому, что применяться начнет уже скоро. В ней говорится, что граждане – все без исключения – обязаны подтверждать свои расходы на сумму свыше 600 тысяч рублей. Купил что-то на такую сумму, должен отчитаться, откуда взялись деньги. До 2000-х аналогичное правило распространялось на покупку домов, стройматериалов и машин. Например, когда я покупал свою первую машину году в 98-м, в декларации писал, где кредит брал, и так далее. Повторюсь, пока эта статья «спящая». Но с учетом того, что сейчас у нас единая цифровая налоговая база, государство будет спрашивать за крупные траты не только с чиновников. У простых граждан налоговая декларация будет формироваться по тому, сколько вы потратили, за минусом того, сколько вы заработали. И если между этими двумя суммами есть разница, за нее придется отчитываться. Пока все это только апробируется, обкатывается. Но нынешнее законодательство постепенно начинает протягивать руки и к простым гражданам.

КСТАТИ

В списке кандидатов на тотальную конфискацию пополнение. Генеральная прокуратура потребовала изъять и обратить в доход государства имущество бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его семьи. «По результатам проверки установлено, что при заработной плате Рауля Арашукова (отец экс-сенатора – прим. «») за период с 2007 года по 2017 годы в размере 65 млн 917 тыс. рублей и Рауфа Арашукова за период с 2009 года по 2018 год – 15 млн 651 тыс. 125 рублей, они приобрели имущество на 1 млрд 469 млн 127 тыс 512 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства. За годы работы в органах власти Арашуковы знатно обогатились, приобрели 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши. Имущество записывалось на родственников, личных водителей и охранников. «Легальные источники дохода, которые позволили бы последним приобрести зарегистрированные на них объекты недвижимости и автотранспортные средства, отсутствуют» — заключила Генпрокуратура. Иск об обращении в доход государства богатств Арашуковых направлен в Верховный суд.