Идея южнокорейского правительства заменить турникеты в метро на бесконтактные с системами bluetooth не сильно поможет в борьбе с коронавирусом, считает профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при университете Качхон (Gachon University Gil Medical Center) Чон Чжэ Хун.

«С точки зрения борьбы с коронавирусом бесконтактные турникеты не имеют особого смысла», — заявил он Mpravda.com.

По его мнению, контакт людей с материалом турникетов скорее поверхностный и составляет лишь малую часть той опасности, которой может грозить поездка в метро с точки зрения возможности заражения коронавирусом.

«Вместо того чтобы инвестировать в создание бесконтактных турникетов в метро, первым делом нужно сделать так, чтобы пассажиры носили маски внутри вагонов и мыли или дезинфицировали руки, сразу после того, как покидают поезд», — заявил эксперт.

Он пояснил, что сложность контроля за пассажирами в вагонах поездов и непрерывное прикосновение к поручням и ручкам в вагонах несут большую опасность в плане распространения коронавируса.

Еще одну проблему составляет само устройство турникетов. Наличие во многих из них преграды вертушки, которую людям приходится проворачивать руками или туловищем, вместо автоматически раздвигающихся ворот, предполагает более длительный телесный контакт, чем простое прикладывание карты к турникету. Но о том, будет ли изменено строение самих турникетов, правительство не сообщило. Впрочем, пока что карантинные службы Южной Кореи не зарегистрировали ни одного случая передачи COVID-19 в метро.

Эксперты также отмечают, что техническая реализация bluetooth- турникетов вызывает сомнения. По данным сеульского метрополитена, технология уже используется в некоторых автобусах, но там период считывания данных составляет две-три секунды, что слишком долго для многолюдного потока в метрополитене. Как считает эксперт, если в результате образуются очереди, это, наоборот, негативно повлияет на эпидемиологическую обстановку в метро.

Операторы сеульского метрополитена планируют вложить в проект 2,9 миллиарда вон (2,4 миллиона долларов) и в 2022 году установить 556 турникетов без необходимости сканировать транспортные карты на части станций городского метро. К 2023 году должна завершиться установка 3 340 таких турникетов на всех станциях девяти линий метрополитена.

С новыми турникетами пассажиры смогут садиться в метро, не прикладывая к ним свои транспортные или банковские карты. Вместо этого оплата будет производиться через специальное приложение на смартфонах. Позже планируется распространить эту систему и на метро в других городах.

Эти меры, по заявлению правительства, направлены на снижение инфекционных рисков в общественном транспорте с учетом пандемии коронавируса и представляют собой один из проектов изменения городской среды в так называемую «посткоронавирусную эпоху».

Метрополитен Сеула уже заявил, что первоочередной задачей станет сократить срок считывания данных до уровня ниже 0,5 секунды, технологию планируют усовершенствовать в этом году. Кроме того, в качестве пилотного проекта вначале будет запущена программа бесплатных карт для пожилых людей.

Как передавало агентство Рёнхап, всего на новые и текущие проекты, призванные адаптировать город к «пост-коронавирусной эре», Сеул планирует потратить примерно 611 миллиардов вон (около 507 миллионов долларов).