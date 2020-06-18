Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что складывающиеся тенденции в странах Евросоюза позволяют делать выводы, что крымские санкции в скором времени могут отменить.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в преддверии встречи Европейского совета 19 июня выступил за то, чтобы обсудить, прежде чем продлевать на полгода секторальные экономические санкции против России, которые истекают 31 июля, избегая при этом автоматических действий.