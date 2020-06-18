Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что складывающиеся тенденции в странах Евросоюза позволяют делать выводы, что крымские санкции в скором времени могут отменить.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в преддверии встречи Европейского совета 19 июня выступил за то, чтобы обсудить, прежде чем продлевать на полгода секторальные экономические санкции против России, которые истекают 31 июля, избегая при этом автоматических действий.
«Ряд стран Евросоюза, как минимум Италия, с большой неохотой участвуют в принятии подобных консенсусных решений, направленных против России, и пандемия коронавируса только усилила эту тенденцию. Если она сохранится, я не исключаю, что отмена крымских санкций «не за горами», — сказал Mpravda.com Молохов.