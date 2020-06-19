Европа осторожно открывает границы. Наши туристы замерли в ожидании, когда им дадут команду на старт. Между тем, в МИД считают, что пока рано говорить о конкретных сроках. Эксперты рассказали «», какие страны примут российских туристов первыми.

Мир потихоньку возвращается к привычному жизненному ритму и отходит от шока, вызванного пандемией COVID-19. Страны открывают границы для иностранных туристов с особой осторожностью: риски второй волны коронавируса по-прежнему существуют. Но люди уже устали бояться и хотят отдыхать, несмотря на дороговизну и возможность заражения.

Если говорить о внутреннем туризме, то перспектива собрать для проживания в санатории или отеле минимум 3 медицинские справки, а потом ходить в общественных местах в масках, или сидеть всем санаторием на карантине, когда кто-то из соседей заболеет, мало кого прельщает. А именно такие варианты обрисовывает для российских отдыхающих Роспотребнадзор.

У гостиниц же не будет иного выбора, кроме как максимально четко соблюдать требования ведомства во избежание закрытия. Выглядеть это будет примерно так – лежаки на расстоянии нескольких метров и минимальный контакт с окружающими людьми. Поэтому даже несмотря на возможность выехать на отдых, он все равно в определенной степени будет стрессовым.

Путешественники считают, уж лучше дома, или дикарём на частный сектор, либо дождаться открытия границ — и улететь туда, где максимум при въезде тебя попросят сдать один анализ на месте.

Эксперты уверены, что Китай, Италия, Франция и другие страны, где было зафиксировано большое число заболевших, первое время будут пользоваться минимальным спросом у туристов, хотя местные туристические фирмы будут стараться привлечь клиентов спецпредложениями, скидками и выгодными условиями проживания, так как многие из них пополняют бюджет за счет сезонных путешественников.

Нужно понимать, что границы государств будут открываться неравномерно, говорит первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. По его словам, где-то карантинные меры продлятся дольше, но все будет зависеть от того, как быстро удастся справиться с пандемией.

«Отдыхающие охотнее поедут в привычные, более бюджетные туры в страны, которые быстро справились с распространением пандемии, и используют превентивные меры безопасности (тестируют приезжающих на коронавирус, соблюдают санитарные нормы в ресторанах и гостиницах), — считает он. — На данный момент готовятся к приему гостей Черногория (которая открыла границы для морского туризма), Турция (пересмотрела сезонные предложения), Греция и Кипр (здесь действуют специальные протоколы безопасности в аэропортах и местах отдыха), Грузия, Исландия, Мексика и Хорватия (последняя не ждет туристов, но готова принять жителей других стран, если у них есть «неотложные дела»)».