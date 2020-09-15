Работники рискуют остаться без оплаты обеденного перерыва, выходных и отдыха между сменами, если компании будут злоупотреблять введением почасового минимального размера оплаты труда, также непонятно, как рассчитывать час работы педагогов, которые работают академическими часами, рассказала РИА Новости заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на проект генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы сообщила, что в России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Министерство труда и социальной защиты РФ заявило РИА Новости, что готово к обсуждению введения этого понятия со сторонами социального партнерства.

По словам Косаковской, есть два главных вопроса относительно предлагаемой нормы — с какой целью она вводится и какой у нее будет размер. По мнению эксперта, эта выплата должна быть выше, чем та сумма, которую может получить человек при оплате часового МРОТ на основе месячного, когда 12,13 тысячи рублей делится на 176 рабочих часов в месяц, и в итоге час работы стоит 70 рублей.

«Если два человека одинакового уровня квалификации, труд одного работника оплачивается по по часовой ставке, а другому по месячной, в том случае, если человек (работающий по часам) вдруг нарабатывает 176 часов… то получается, что один получит 30 тысяч, а второй 12130 рублей, тогда это дискриминационно получается», — отметила Косаковская.

По ее мнению, эта норма нужна скорее для тех категорий работников, которые не трудятся полное рабочее время, для них это должно стать защитной мерой. Но даже в случае, если часовой МРОТ будет составлять, например, 200 рублей, то человек, отработавший 10-20 часов за месяц, получит деньги, на которые невозможно прожить, которые ниже МРОТ и прожиточного минимума.

«Мы должны какую-то гарантию человеку… МРОТ — это у нас конституционная гарантия… Она должна распространяться на всех, не зависимо от того, в каком режиме человек работает, потому что это граница физиологического выживания гражданина», — добавила Косаковская.

Также, на ее взгляд, почасовой МРОТ должен обеспечивать человеку доход не только не ниже месячного, но и не ниже минимальной заработной платы, установленной в субъекте. В Москве это, например, порядка 19 тысяч рублей.

Косаковская также выразила мнение, что использование почасового МРОТ нужно ограничить какими-то определенными категориями работников, временно работающими, работающими сезонно, иначе возникают большие риски. К примеру, работники могут лишиться оплаты за работу в вечерние и ночные часы, сверхурочно, а также не будет вестись учет, сколько часов человек отработал сверхурочно, ведь привлекать к такой работе можно не более 120 часов в год и не более двух дней подряд.

Она также обратила внимание на то, что у педагогов работа идет академическими часами — по 45 минут, и не ясно, как оценивать «пару» — как полтора часа или как два.

«Почасовая оплата может точно так же быть поводом для злоупотребления работодателем, когда он будет просто не платить вам месячную ставку, а исходя из тех часов, которые вы отработали, не оплачивать ни междусменный отдых, ни перерывы на обед, ни на что-то другое, когда вам нужно физически отвлечься от компьютера или, допустим, от какой-то работы», — добавила Косаковская.

Вопросы также возникают и с тем, что делать с работами на открытом воздухе, когда требуется перерыв на обед, который прописан в трудовом кодексе, с компенсационными и стимулирующими выплатами, считает эксперт.