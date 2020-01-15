Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала великолепной заявление президента России Владимира Путина о том, что программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 года.

«Я уверена, что миллионы россиян, которые сейчас слушают послание, счастливы… Во-первых, материнский капитал будет выплачиваться уже на первого ребенка. Во-вторых, по факту рождения второго ребенка он будет также увеличиваться…По факту рождения третьего ребенка, государство оплачивает сумму в размере 450 тыс. рублей из стоимости ипотеки», — отметила Волынец в беседе с RT.

Она назвала эту сумму, особенно для регионов, очень большой, отметив, что в ряде регионов на эти деньги даже можно купить жилье.

По словам Волынец, эта инициатива положительно скажется на рождаемости.

«И для многих семей рождение даже первого ребенка, в финансовом плане, является сложным обстоятельством… Я уверена, что абсолютно все считают, что это лучший подарок, который можно было сделать российской семье», — заключила она.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января пообещал продлить программу маткапитала до конца 2026 года, сообщается на сайте aif.ru. По словам главы государства, с января 2020 года семьи получат материнский капитал уже при рождении первенца. Также Путин предложил увеличить сумму помощи при рождении второго ребенка на 150 тыс. рублей и ежегодно её индексировать.