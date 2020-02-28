Исполнительный директор Ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская в беседе с «Известиями» 28 февраля проанализировала, почему в последнее время участились конфликты между пассажирами и водителями такси.

Ранее 28 февраля в Москве разгорелся очередной скандал с участием пассажира и водителя такси. Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина Донская заявила, что накануне, 27 февраля, ее хотел изнасиловать таксист Gett. Позднее она призналась, что ей это показалось и извинилась перед водителем.

Еще один нашумевший случай произошел 12 февраля, когда московский фитнес-тренер осыпала таксиста оскорблениями из-за отказа ее везти. Фраза девушки «Вези меня, мразь!» успела стать мемом в интернете.

По словам Наталии Лозинской, в каждом случае нужно разбираться индивидуально. С одной стороны есть целая категория неадекватных пассажиров: сильно выпившие и проявляющие агрессию, наркоманы, ревнивые мужья и просто склочные люди.

С другой стороны водители зачастую сами провоцируют конфликт. «Сейчас водителям такси работать тяжело. Они зарабатывают мало, огромные проценты агрегаторов, переработки, низкие цены, которые сформировались за счет демпинга между крупными игроками. И водители очень злые и голодные. Поэтому водители всячески свой негатив переносят на пассажиров», — добавила Наталия Лозинская.

Эксперт подчеркнула, что не оправдывает грубое поведение фитнес-тренера, хамившей таксисту 12 февраля. Однако . убеждена, что ту конфликтную ситуацию спровоцировал сам таксист.

Исполнительный директор Ассоциации «Национальный совет такси» рассказала, что четко прописанных правил, которые бы регламентировали водителям такси, каких пассажиров можно не брать — нет. Свои собственные правила устанавливает каждая компания.

«На рынке такси происходит укрупнение компаний. Уходит индивидуальный подход к водителю. Сокращается индивидуальный разбор ситуаций. Укрупнение рынка привело к тому, что попасть в такси может каждый водитель, их не видят в лицо, потому что агрегаторы принимают их тысячами. Отсюда есть только формальная проверка этих водителей», — подчеркнула представитель отрасли.

По ее словам, грамотные и профессиональные водители начали покидать рынок такси в поисках более высокооплачиваемой работы. На их место приходит более дешевая, неквалифицированная рабочая сила.

«Такие водители зачастую не знают, как вести себя с пассажиром. Бывают случаи, когда водители позволяют себе выключить навигатор и заставить пассажира показывать дорогу», — сказала Лозинская.

Чтобы исправить ситуацию, эксперт считает необходимо повышать требования к водителям и заниматься их обучением. Однако у государства не хватит ресурсов на это, считает эксперт. Поэтому она предлагает принять закон об обязательном членстве в саморегулируемой организации (СРО) для компаний такси и таксистов.