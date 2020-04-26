Распространение в России заболевания, вызванного коронавирусом, может закончиться в середине июня. Об этом заявил заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин.

Ученый напомнил, что эпидемия респираторного вирусного заболевания SARS, вызываемое коронавирусом SARS-CoV в 2002 году продолжалось 3,5 месяца. Кроме того,по его словам, ближневосточный респираторный коронавирусный синдром MERS также распространялся в течение 3,5 месяца.

«Есть какой-то определенный цикл этих заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май — три с половиной месяца. Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет», — сказал Чучалин в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее лава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов заявил, что выход на плато по заболеваемости COVID-19 возможен к концу мая или чуть раньше.

По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

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