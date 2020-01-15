Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев прокомментировал инициативы по стимулированию инвестиций, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

В ходе послания 15 января глава государства предложил компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета в связи с тем, что на данный момент у субъектов федерации есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет — трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но они редко используют такую возможность.

Президент подчеркнул, что данная мера позволит мотивировать региональные власти на то, чтобы чаще предоставлять малому и среднему бизнесу данную льготу.

По мнению эксперта, предложенные российским лидером изменения являются главными с точки зрения предпринимателей, так как инвестиционные проекты предусматривают долгие сроки реализации.

«Предложение компенсировать 2/3 выпадающих доходов региональных бюджетов должно стать действенной мерой, чтобы региональные власти активно привлекали инвесторов на свои территории. Регионы, которые плотно работают по таким проектам, значительно увеличивают доходную часть бюджета. Ярким примером служит Удмуртия, которая за последние три года добилась значительных успехов в плане привлечения инвестиций в регион», — рассказал Деев «Известиям».

Глава государства обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж» 15 января, данное обращение стало 16-м по счету. Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.