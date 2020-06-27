доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов заявил, что участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусы должны встревожить ряд опасным симптомов.

По его словам, под легкой реакцией организма на вакцину понимается повышение температуры до 37,5 градуса, под нормальной – до 38,5 градуса, а если поднимется жар и температура составил более 38,6 градуса, то, как отметил профессор, это будет уже сильной реакцией.

«На любой препарат сильные реакции должны быть минимальны: один на тысячу, на сто тысяч – в зависимости от препарата», — пояснил Костинов.

В эфире радио Sputnik он рассказал, что при введении инъекции на месте укола может появиться покраснение, диаметр которого не должен быть больше 8 см. Покраснение до 5-6 см будет считаться умеренной реакцией. При этом, ни температура, ни реакция на инъекцию не должны длиться более двух дней.