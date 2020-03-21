К лету Россия должна справиться с эпидемией коронавируса, выразил мнение доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

Специалист указал, что в Китае пандемия пошла на спад и была взята под контроль примерно через два месяца с начала вспышки. В России, вероятно, буде так же.

«Но, конечно, гарантий никаких нет. Мы с эпидемией, вызванной с этим вирусом, сталкиваемся впервые в истории человечества», — цитирует его 21 марта «РИА Новости».

Аналогичное развитие событий Альштейн ожидает и во всем мире. При этом появление вакцины, по его словам, на это никак не повлияет. Причина этого в том, что на разработку и испытание эффективного лекарства потребуется больше времени.

Однако продолжать работу над создание вакцины всё же необходимо, причем важна также диагностика, которая будет находить не только нуклеиновую кислоту вируса, но и антитела против него.

Специалист также призвал проверять на коронавирус не только вернувшихся из-за рубежа, но и всех, кто госпитализирован с пневмонией.

«Пневмония или воспаление легких – это заболевание, которое может вызываться разными причинами. Но нужно проверять тем не менее всех на коронавирус. Это даст нам хорошее объективное представление, как он в стране распространен», — подчеркнул он.

Альштейн отметил, что если коронавирус не вызвал у человека пневмонию, тогда и опасаться нечего. Однако такой симптом как воспаление легких должен настораживать.

Ранее врач Александр Мясников также прогнозировал, что к лету пандемия пойдет на спад.

Накануне главврач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал о признаках тяжелой формы коронавируса. По его словам, стоит обратить внимание на совокупность симптомов и наличие одышки.