Борьба в России с фейковыми новостями о коронавирусе SARS-CoV-2 ведется бессистемно, рассказал «Известиям» член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин.

«Либо по требованию Роскомнадзора, либо по доброй воле компаний блокируется или информация, или аккаунты пользователей. Мы предлагаем обязать компании эту деятельность отрегулировать и публиковать отчеты о проделанной работе», — заявил юрист.

Ранее, 2 марта, в интернете появилась фейковая аудиозапись, на которой девушка сообщает о 20 тыс. заболевших коронавирусом в Москве и просит максимально распространить эту информацию. Тему активно растиражировали в соцсетях и мессенджерах. В ряде регионов страны некие информаторы утверждают, что якобы «из-за высокого уровня опасности пришлось уехать за город всей семьей». Специалисты призывают не доверять информации из неподтвержденных источников.

«Интернет-платформы и государственные органы многих стран используют различные средства противодействия фейковым новостям. Например, маркировка цветом сомнительных сведений, принудительная публикация официальных данных государственных органов рядом с недостоверными сведениями, рейтингование пользователей в зависимости от актуальности размещаемой информации, блокировка контента, привлечение виновных к ответственности», — добавил эксперт.

По его мнению, интернет-платформы должны создать простые механизмы направления жалоб на фейковые новости.

При этом государство и общественные организации должны проводить разъяснительную работу по доведению достоверных сведений, а также формировать у пользователей культуру потребления информации и обучать их основам «цифровой гигиены».

4 марта стало известно, что несколько подозреваемых в распространении ложной информации про коронавирус SARS-CoV-2 в Москве задержаны.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным на 4 марта, только в Китае от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.