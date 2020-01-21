Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов 21 января рассказал телеканалу РЕН ТВ каким образом можно защититься от интернет-мошенничества с банковскими картами.

По его мнению, это можно сделать, лишь заведя отдельную карту для осуществления всех небезопасных операций.

Также, по словам Власова, необходимо хорошо подумать, прежде чем отправлять кому-либо фотографии карты или все данные о ней через ничем не защищенные мессенджеры типа WhatsApp. При этом надеяться на то, что отправленная фотография после удаления из чата будет стерта везде — это «верх наивности».

«Пусть лежит на ней 2 тыс. рублей, расплачивайтесь ей в автоматических АЗС. Да, 2 тыс. рублей жалко, но не всю зарплату потеряете или не будете бегать потом менять карту. Оставьте на ней сумму, которой вы можете рискнуть», — сказал Власов.

Ранее в этот же день зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предостерег от отправки фотографий банковских карт. По его словам, из-за этого мошенники могут с легкостью найти номера карт в интернете.