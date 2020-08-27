Эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский сообщил, что не все натуральные продукты на самом деле безопасны, экомаркировка не всегда гарантирует качество товара и отсутствие пестицидов. Он назвал самые токсичные продукты от фермерских хозяйств.

Любоведский отметил, что пестициды, которые часто используют для того, чтобы уберечь урожай, могут оказывать губительное воздействие на здоровье. Многие овощи и фрукты активно впитывают в себя токсичные вещества. Даже если по закону использование пестицида разрешено, это не значит, что он безопасен.

— Сегодня в продуктах, овощах и фруктах очень много содержится остаточных накопительных пестицидов. Особенно осторожно надо быть с овощами и фруктами. Сегодня очень часто даже фермеры выдают свою напичканную до предела пестицидами продукцию за натуральную. Натуральнее некуда, когда в ней столько ядов, — заявил эксперт в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что больше всего остаточных пестицидов в горохе, подсолнечном семечке и, в том числе, подсолнечном масле. Это происходит из-за того, что перед уборкой горох и подсолнух подсушивают гербицидами. Эти растения обрабатывают ядами для того, чтобы сохранить урожай.

Любоведский порекомендовал искать горох только органического производства, а подсолнечное масло покупать только у проверенных производителей.