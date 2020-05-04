В период эпидемии коронавируса звонки мошенников от имени сотрудников банка участились. Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин рассказал, как вычислить афериста.

По его словам, любой звонок от банка лучше не принимать. Янин указал, что служба безопасности кредитной организации звонить не станет — у них есть более серьезные дела. Кроме того, даже если звонит представитель банка, сброс звонка поможет избежать навязывания ненужных услуг.

«Таким образом вы не купите навязанную услугу и не станете жертвой мошенников, представившихся службой безопасности», — цитирует его 4 мая «РИА Новости».

Если вы все же решили пообщаться с работниками банка, следует быть внимательными. Если вас просят продиктовать данные карты или ввести их на непроверенных сайтах — велика вероятность, что звонят мошенники.

В этом случае стоит положить трубку и связаться с банком по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты.

Также Янин указал, что чаще всего от аферистов страдает более возрастная категория граждан. Для того, чтобы обезопасить родителей, бабушек и дедушек, эксперт советует установить лимиты на операции по карте.

Это поможет избежать потери всей суммы на карте в случае успеха мошенников.

28 апреля Роспотребнадзор и эксперты Минфина перечислили основные виды мошенничества во время эпидемии коронавируса. Первое место было отдано объявлениям о продаже товаров, услуг и социальных льгот, которых на самом деле нет.