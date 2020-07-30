Главный эпидемиолог Китая заявил, что вспышки COVID-19 в Ухане, Пекине и Даляне имеют определенное сходство и не носят случайный характер. Все они произошли в холодной загрязненной среде рынков морепродуктов. По словам эксперта, вирус в этих местах мог распространиться аэрозольным способом передачи.

В интервью изданию Global Times в среду, 29 июля, главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью отметил, что «влажная и прохладная среда» более благоприятна для выживания нового коронавируса. Если она еще и загрязнена, то инфекция приобретает способность быстрее размножаться, поэтому остановить ее распространение будет гораздо сложнее.

Специалист рассказал об эксперименте, проведенном на пекинском рынке «Синьфади», где месяц назад была зарегистрирована вспышка опасного заболевания.

Для имитации вируса ученые использовали флуоресцентный порошок. Они обратили внимание, что в загрязненной среде оптового рынка вирус на протяжении долгого времени оставался активным.

Более того, он сохранил способность заражать людей аэрозольным способом, при котором инфицирование происходит путем попадания в организм здоровых людей частиц взвешенной пыли, содержащей патоген. Также при аэрозольном способе вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем во время чихания или кашля.

По словам У Цзунью, для предотвращения распространения нового коронавируса в общественных местах с влажной и прохладной средой, например, на рынках морепродуктов, необходимо устанавливать хорошую систему вентиляции. Именно она поможет в значительной степени снизить риск заражения.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, в четверг, 30 июля, в Даляне выявили еще пять пациентов с коронавирусом, причем у четверых из них болезнь протекала в бессимптомной форме. В это же время власти Пекина сообщили о новом подтвержденном случае COVID-19, связанном со вспышкой инфекции в административном центре провинции Ляонин.

При этом У Цзунью заявил, что региональная эпидемия в Даляне не имеет конкретной связи со вспышкой заболевания в Пекине, добавив, что существует большая вероятность того, что причиной его повторного распространения в городах стали зараженные импортные морепродукты.

Эксперт обратил внимание, что все места, в которых возникли вспышки инфекции в Ухане в начале года, в июне в Пекине и сейчас в Даляне, схожи. Все они связаны с рыбой и морепродуктами.

Такого же мнения придерживается и правительство провинции Ляонин. В среду, 29 июля, местные чиновники здравоохранения сообщили, что большинство коронавирусных больных в городе являются сотрудниками компании по переработке морепродуктов Dalian Kaiyang Seafood или их близкими контактами.

Однако, по мнению эпидемиолога, благодаря тому, что очаг вируса в Даляне был установлен довольно быстро, власти экстренно ввели жесткие карантинные меры, а все работники предприятия и их контактные лица сдали тесты на коронавирус, широкомасштабного распространения инфекции в городе все-таки удалось избежать.

Кроме того, многие пациенты с COVID-19 были обнаружены еще до того, как у них появились какие-либо симптомы.

И, поскольку у большинства жителей Даляна с подтвержденным коронавирусом болезнь протекает бессимптомно, они не представляют опасности для общества, сказал китайский эксперт, подчеркнув, что местным чиновникам здравоохранения все еще необходимо внимательно следить за местами с наиболее благоприятной средой для выживания вируса.