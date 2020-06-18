На чем не стоит экономить при эксплуатации автомобиля рассказал в четверг, 18 июня, в интервью агентству «РИА Новости» эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Он отметил, что не нужно заливать бензин Аи-92 вместо положенных Аи-95. В этом случае можно лишиться гарантии при обращении к официальному дилеру. Кроме того, не стоит искать АЗС с низкими ценами. Владелец машины при этом рискует приобрести некачественный продукт.

Эксперт призвал не экономить и на замене охлаждающей жидкости. По его словам, ее компоненты со временем теряют эффективность и это грозит перегревом, окислением металла, разрушением термостата и возникновением кавитации.

Колодочкин предупредил об опасности отсутствия профилактики и гигиены кузова автомобиля. Кузов, напомнил он, является самым дорогим элементом конструкции, при этом своевременное удаление с него грязи, а также внимание к микросколам и трещинам в лакокрасочном покрытии продлят его жизнь.

«А вот чего точно нельзя делать, так это приобретать запчасти noname-производителя по очень низкой цене. Цена такой «экономии» может стать трагической», — заявил он.

Кроме того, заключил специалист, не следует искать наиболее дешевое масло, редкую его замену «можно простить» лишь тем автовладельцам, которые за год не проезжают и тысячи километров.

17 июня «Российская газета» сообщила, что в России появилась новая схема обмана покупателей на вторичном автомобильном рынке. Для этого мошенники берут автомобиль в аренду, например, для работы в такси, и подделывают доверенность, по которой выписывается дубликат ПТС. После этого автомобиль выставляют на продажу.