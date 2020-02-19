Программы, получающие доступ к телефонной книге на смартфоне, а также приложения по блокировке спам-звонков, являются одними из самых опасных для скачивания. Об этом в интервью YouTube-каналу «КаскадТВ» рассказал заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

По словам эксперта, хоть такие приложения могут быть выпущены известными компаниями, которые якобы не передают данные, информация о входящих звонках так или иначе поступает на их сервера, уточняет «Федеральное агентство новостей». В частности, речь идет о приложении GetContact, позволяющем пользователю увидеть, под каким именем записан его номер телефона в чужом смартфоне. По словам представителя Group-IB, на платформе iOS речь идет исключительно о входящих звонках, на Android такие компании запрашивают полную базу контактов, уточняет RNS.

Помимо этого, Никитин рекомендовал не устанавливать на смартфон ПО по удаленному управлению компьютером, поскольку такие программы часто используют мошенники для получения банковских данных пользователей и кражи денег со счетов.

Эксперт подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не следует устанавливать сторонние приложения для детского контроля и отслеживания местоположения, поскольку эти программы могут взломать, чтобы отследить и похитить ребенка, отмечает телеканал «360».

Специалист Group-IB указал на необходимость устанавливать на устройства приложения исключительно из проверенных источников.

Ранее 19 февраля «Известия» сообщали, что в ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году. мошенники увели с карт россиян почти 6,5 млрд рублей, а «средний чек» при воровстве денег у граждан составил 10 тыс.