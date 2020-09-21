Вакцина от новой коронавирусной инфекции может не подойти людям с первичными иммунодефицитами. Об этом заявил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в интервью RT.

«Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием. В первую очередь мы, безусловно, ориентируемся на указания Минздрава после третьей фазы исследований вакцины», — отметил он.

Караулов также добавил, что изучение нового коронавируса представляет собой «бесконечный процесс».