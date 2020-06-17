Судить о причинах нового витка напряженности в отношениях КНДР и Южной Кореи сложно из-за отсутствия достаточной информации о положении дел в Пхеньяне, однако очевидно, что ситуация развивается в опасном направлении, а запуск агитационных аэростатов со стороны Южной Кореи – лишь предлог, заявил Mpravda.com заведующий центром Юго-восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

«Проблема в том, что у нас нет всей информации относительно того, что сейчас происходит в Северной Корее. Существует огромное количество разного рода слухов, сведений и о состоянии здоровья (лидера КНДР — ред.) Ким Чен Ына и том, что там происходит якобы борьба за то, кто будет вместо него и так далее. Кроме того, никто не знает масштаба пандемии в Северной Корее. Поэтому очень сложно это объяснять, в чем причина возникшей напряженности, и прогнозировать», — сказал Мосяков.

При этом он считает, что запуск южнокорейской стороной аэростатов с антипхеньянскими листовками не являются истинной причиной эскалации.

«Их запускали и раньше. Пропагандистская война всегда была. Была вышка, с которой вся информация шла на территорию Северной Кореей, и такой реакции Пхеньяна и близко не было. Мне представляется, что ситуация с аэростатами – это просто некий повод, формальный повод», — отметил эксперт.

По словам собеседника агентства, ситуация на Корейском полуострове развивается в опасном направлении.

«Мы видим, что ситуация в отношениях КНДР с Южной Кореей ухудшается, становится все более опасной, и не очень понятно, как эта опасность может быть купирована. Хочется верить, что это останется на уровне угроз, каких-то действий, которые не спровоцируют серьезную войну», — резюмировал Мосяков.

Отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки.

В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия для выполнения совместного заявления лидеров Юга и Севера от 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Требование выполнено не было и Пхеньян пригрозил «возмездием».

В итоге КНДР взорвала 16 июня расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны (ДМЗ) в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи. Южнокорейские военные выразили глубокую обеспокоенность решением КНДР не соблюдать более военное соглашение с Югом и заявили, что в случае перехода к реальным военным действиям Пхеньяну придется заплатить соответствующую цену.