Срок начала снижения коронавирусного инфицирования зависит от того, насколько сознательно россияне будут соблюдать введенные ограничения и меры профилактики. Эту точку зрения высказала ТАСС замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«На сегодняшний день период наблюдения за новой коронавирусной инфекцией пока недостаточен, чтобы статистически обоснованно сказать о том, когда будет пик заболеваемости или ее устойчивое снижение. Поэтому преждевременно давать какие-либо конкретные даты ввиду того, что инфекция еще находится в стадии изучения. Можно только сказать, что сроки наступления устойчивого снижения заболеваемости определяются степенью соблюдения гражданами противоэпидемических мероприятий», — сказала она.

По словам Плоскиревой, в России наблюдается тенденция к стабилизации эпидемического процесса.

Эксперт отметила, что во всех регионах сейчас соблюден баланс между объемом противоэпидемических мероприятий и эпидемиологической обстановкой. «Этот процесс носит динамический характер и Роспотребнадзор отслеживает ситуацию в ежедневном режиме по каждому субъекту РФ», — добавила Плоскирева.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 62,7 млн человек, свыше 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 295 654 случая заражения, выздоровели 1 778 704 человека, умерли 39 895. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.