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Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

«Нам следует ожидать пика где-то в ближайшие недели две, и после этого, скорее всего, наступит плато так называемое, стабилизация заболеваемости, после чего уже будет постепенное его снижение», — сказал он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 24».

Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. Всего инфицировано более 3,3 миллиона человек, из них примерно 238 тысяч умерли и больше миллиона выздоровели.

Россия находится на седьмом месте по числу зараженных. В стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них поправились более 16 тысяч пациентов. Жертвами болезни стали 1280 человек.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа— и железнодорожное сообщение.

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