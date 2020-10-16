Большинство заразившихся коронавирусной инфекцией за последнее время в России недавно вернулось с отдыха. Об этом сообщил журналистам главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов.

«90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию. Это было неизбежно из-за огромных скоплений людей на пляжах, в ресторанах: один не надевает маску, другой носит неправильно. Сейчас нужно очень строго следить за соблюдением карантинных мер. В Китае только за счет очень жесткой дисциплины уже почти нет коронавируса», — приводит его слова пресс-служба Минздрава РФ.

Хаитов подчеркнул, что о том, насколько эффективна вакцина от коронавируса, будет известно в лучшем случае через полгода. И поскольку от коронавирусной инфекции нет специфического лекарства, которое бы останавливало репликацию вируса, нужно строго соблюдать карантинные меры, носить маски, перчатки и избегать мест скопления людей. «Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии», — заключил эксперт.